В населенных пунктах Самарской области откроются 6 креативных кластеров

Шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей» появятся в городе Жигулевске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах Самарской области. Творческие пространства создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
В основе каждого мини-кластера — своя концепция и характер, с учетом особенностей территории и запросов местного молодежного сообщества. В новых локациях ребята смогут не просто проводить время, но и создавать новые творческие продукты. Там разместятся арт-мастерские, репетиционные базы с современным музыкальным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, зоны интеллектуального досуга, коворкинги и площадки для камерных мероприятий.
Так, в Жигулевске на базе многофункционального культурного центра откроется молодежный центр «Сфера». Кластер оснастят интерактивной стеной, VR-очками, брейн-системой, настольными играми, современным звуковым и световым оборудованием, фото- и видеокамерами, мягкими конструкторами, игровой приставкой и мягкой мебелью.
В Шенталинском районном Доме культуры начнет работу мини-кластер «Мастерская». Он объединит несколько зон: оборудованную творческую мастерскую для занятий декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, экспозиционное пространство для выставок изделий местных мастеров, концертный зал с большим LED-экраном для проведения удаленных экскурсий, онлайн-трансляций и тематических мероприятий, а также уютную зону для общения и генерации новых идей.
На базе межпоселенческого культурно-досугового центра Сызранского района появится мини-кластер «КреативЛаб» с контент-студией для записи подкастов, интервью, обучающих видео, прямых эфиров, а также творческая студия с полноценным оснащением главной сцены. Там креативная молодежь будет стримить, снимать ролики, осваивать блогинг.
«Открытие мини-кластера “КреативЛаб” — это долгожданное событие для наших ребят, — комментирует директор межпоселенческого культурно-досугового центра Сызранского района Елена Уланова. — Ведь они смогут проявить себя не только в творчестве, но и освоить современные профессии в сфере медиа и цифрового контента. Технически кластер полностью “упакован”: LED-экран, световое оборудование, звукозаписывающая студия, профессиональные фото- и видеокамеры, ноутбуки, петличные радиосистемы, — здесь будет все необходимое для качественной работы».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.