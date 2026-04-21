В населенных пунктах Самарской области откроются 6 креативных кластеров

«Открытие мини-кластера “КреативЛаб” — это долгожданное событие для наших ребят, — комментирует директор межпоселенческого культурно-досугового центра Сызранского района Елена Уланова. — Ведь они смогут проявить себя не только в творчестве, но и освоить современные профессии в сфере медиа и цифрового контента. Технически кластер полностью “упакован”: LED-экран, световое оборудование, звукозаписывающая студия, профессиональные фото- и видеокамеры, ноутбуки, петличные радиосистемы, — здесь будет все необходимое для качественной работы».