Время отдавать голос: вся страна выбирает территории для благоустройства

Многие мечтают о зеленом сквере рядом с домом, уютной набережной для прогулок, красивой центральной площади, где можно отмечать Новый год или День города. Общественные пространства постепенно преображают по всей России по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И происходит это благодаря самим жителям, которые участвуют во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.
В 2026 году оно проходит с 21 апреля по 12 июня. В голосовании участвуют более 6 тыс. территорий — скверов, набережных, площадей и других объектов. Подробнее о проектах благоустройства от будущих архитекторов и о том, как проголосовать за реконструкцию любимого парка — в нашем материале.
Голосование онлайн и с помощью волонтеров.
Участвовать во Всероссийском голосовании может любой россиянин старше 14 лет. Необходимо авторизоваться на «Госуслугах», перейти на платформу обратной связи в раздел «Формирование комфортной городской среды» zagorodsreda.gosuslugi.ru и выбрать понравившийся объект или дизайн-проект.
«Одна из национальных целей развития страны — комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект “Инфраструктура для жизни” — один из неотъемлемых инструментов ее достижения. Мы вместе с регионами и муниципалитетами последовательно ведем работу по благоустройству общественных пространств, и она дает ощутимые результаты», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, в процессе преображения городов, поселков и сел особенно важно учитывать мнение жителей. Они активно помогают выбирать разные объекты в своих населенных пунктах: с 2021 года отдано 68 млн голосов.
«География голосования расширяется — теперь участвовать могут 1 667 муниципальных образований. В 2025 году уже в третий раз присоединились жители воссоединенных регионов, проекты которых получили почти 131 тыс. голосов», — добавил Марат Хуснуллин.
Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, если в 2021 году, на старте проекта, удалось собрать 9,7 млн голосов, то в 2025 году проголосовали уже 16,6 млн человек.
«Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по праву можно считать уникальным общенациональным инструментом, объединяющим федеральные институты развития, муниципальные команды, усилия волонтеров и жителей. За пять лет его проведения мы наблюдаем устойчивый и непрерывный рост участия граждан в преобразовании городов. Жители сами определяют, какие парки, скверы, набережные и дворы нуждаются в обновлении в первую очередь, каким деталям следует уделить приоритетное внимание», — подчеркнул Ирек Файзуллин.
Тем, у кого есть сложности с онлайн-голосованием, помогут волонтеры. С 21 апреля по 12 июня они находятся на специальных информационных точках, например, в торговых центрах, других общественных местах, где бывает много людей. К волонтерам можно обратиться, чтобы проголосовать, узнать подробности об объектах, которые предлагают благоустроить.
«Волонтерский корпус проекта за шесть лет вырос в разы. Если в 2021 году в нем участвовали чуть больше 11 тыс. волонтеров, то сегодня — это уже сотни тысяч людей по всей стране. Такой рост отражает слаженную работу региональных штабов, команды Добро.рф. Впереди новый сезон, и мы уверены, что активные волонтеры и те, кто только хочет попробовать себя в этой роли, продолжат укреплять движение», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.
Присоединиться к волонтерскому корпусу может любой житель России, которому исполнилось 14 лет. Для этого достаточно пройти регистрацию на портале Добро.рф. Так и поступила мама пятерых детей Олеся Антонинова из Соснового Бора Ленинградской области. Она активно развивает волонтерство в регионе и в 2026 году будет во второй раз помогать на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.
«В прошлом году в День защиты детей на одной площадке собралось столько гостей, что нам удалось набрать рекордное количество голосов за благоустройство территорий в нашем районе. Впечатлившись результатом, поставили себе цель в этом году повторить или превзойти этот успех и собрать еще больше голосов местных жителей», — поделилась многодетная мама.
Вместе с мужем Олеся поддерживает стрит-арт, проводит выставки и фестивали. Идеи этой семьи и грант от губернатора Ленинградской области помогли местным художникам создать шесть арт-объектов, в том числе для парка «Приморский». Его благоустроили по нацпроекту. На прибрежной территории Финского залива сохранили уникальный дюнный ландшафт и с минимальным вмешательством в природу создали комфортное пространство для отдыха местных жителей и туристов.
С учетом богатой истории и традиций.
Среди дизайн-проектов Всероссийского голосования — работы студентов архитектурных направлений. С 2024 года АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя России запустили для них Национальный студенческий конкурс «Благоустрой!». Участники предлагают свои идеи для преображения общественных пространств, а потом проекты, которые прошли отбор и понравились местным жителям, реализуют по нацпроекту.
На участие во втором сезоне «Благоустрой!» зарегистрировались более 2 тыс. студентов со всей страны. В марте 2026 года подвели итоги: Минстрой России рекомендовал включить во Всероссийское голосование за благоустройство 69 проектов-полуфиналистов. А победителями конкурса стали 9 сборных. Среди них команда студентов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) «Среда».
Будущие архитекторы предложили авторскую концепцию благоустройства набережной реки Тихвинки в Тихвине Ленинградской области. В основе проекта — археологическое наследие города и его история, в том числе старого речного порта.
«Студенты обратились к истории Тихвина, архитектурным решениям и силуэтам малых форм, отсылающих к образам лодок и бечевных троп, подчеркнули в проекте уникальность малого города и его значение в развитии судоходства по Тихвинской водной системе в XIX веке. Правда, проект не учитывает местную особенность: территория расположена в зоне затопления паводковыми водами. Поэтому требуется незначительная корректировка в части выноса ряда решений с тела насыпной дамбы, благоустройство в пределах которой проводить не следует, но на то это и студенческий проект. Мы обязательно доработаем его в этой части», — поделился планами заместитель главы администрации Тихвинского района Юрий Катышевский.
По словам студентки четвертого курса СПГХПА им. А. Л. Штиглица Ксении Эверт, при работе над проектом команда столкнулась с интересной задачей. Требовалось не просто создать современное общественное пространство, но и бережно вписать его в историческую территорию и природный контекст города.
«Мы тесно взаимодействовали с Центром компетенций Ленинградской области, изучали территорию, анализировали особенности ландшафта и климата. При проектировании важно было предусмотреть бережное отношение к историческому контексту территории и сохранить ее идентичность. Изучили ежегодные колебания воды, исходя из которых разработали трехуровневую структуру набережной, которая может быть доступна в любое время года», — рассказала Ксения.
Заместитель главы администрации Тихвинского района Юрий Катышевский отметил, что подобная работа для студентов — первая серьезная заявка о себе, которую поддержали на федеральном уровне. Проект команды примет участие в отборе территорий для благоустройства в 2027 году.
Всего в Ленинградской области благоустроили 1100 территорий. До 2030 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» преобразят еще 480 пространств. На Всероссийское голосование в этом году предложено 68 дизайн-проектов в 34 населенных пунктах.
Благоустройство территорий в масштабе.
Активно планируют голосовать в этом году и в Приморском крае. Здесь на выбор местных жителей предложили для благоустройства 67 территорий в 25 муниципалитетах. А всего в Приморском крае при поддержке нацпроекта уже преобразили более 800 территорий. До 2030 года приведут в порядок еще 200 общесвенных пространств.
Например, в столице Приморского края — Владивостоке — продолжат благоустройство набережной Спортивной гавани. Это визитная карточка города и одно из самых любимых мест отдыха у гостей и местных жителей.
«Обновление общественных пространств Спортивной гавани является частью проекта по созданию сплошной набережной протяженностью 42 км. Ранее сделан комфортный променад в центральной ее части, благоустроена территория, прилегающая к фонтану», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
У береговой линии появились открытые террасы, спуски к воде и амфитеатры. В самом сердце набережной обновили центральный фонтан, вернув ему исторический облик. Во время реконструкции сохранили мозаику с морскими обитателями. Фасад спорткомплекса «Олимпиец» украсил масштабный русско-китайский мурал «Дракон и тигр».
В 2026 году ремонт затронет участок напротив спортивного комплекса. Здесь обновят площадь, создадут уютные зоны для отдыха, широкий променад и видовые площадки. По словам главы Владивостока, большую поддержку по проекту оказывают полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Всего по федпроекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», по всей стране преобразили более 80,5 тыс. территорий, в том числе дворы и общественные пространства. Планируется, что до 2030 года в регионах благоустроят еще как минимум 30 тыс. парков, скверов, площадей и набережных. К этому же сроку в малых городах и исторических поселениях воплотят в жизнь не менее 1,6 тыс. предложений, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.