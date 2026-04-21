В Ростовской области закрыли цех, делавший 100 кг наркотиков в месяц

В Ростовской области прекращено функционирование подпольного производства синтетических наркотиков, чья мощность достигала более ста килограммов готового продукта ежемесячно. Подробности спецоперации привела официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
По ее информации, были взяты под стражу двое жителей региона, ранее уже имевших судимости. Им инкриминируют изготовление запрещенных веществ в особо крупном размере.
Согласно предварительным сведениям, нелегальный цех базировался на территории Азовского района и начал свою работу в мае 2025 года. Сбыт крупных партий товара фигуранты организовали через торговые площадки в даркнете.
В процессе сбора доказательной базы применялись полицейские беспилотники. Во время обыска в лаборатории бала найдена технологическая аппаратура, химические реагенты, а также готовая партия синтетического наркотика, вес которой составил около 75 килограммов.
Полицейскими возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Эта норма закона предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока заключения. По ходатайству следствия оба задержанных взяты под стражу.
