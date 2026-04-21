Противолодочные корабли уничтожили в Балтийском море субмарины «противника»

В заданном районе Балтийского моря экипажи МПК совместно вели поиск подводных лодок, попутно отрабатывая приёмы противолодочного маневрирования и слежения за субмариной. После этого моряки выполнили условные торпедные стрельбы и метания глубинных бомб, а также тренировались в постановке противолодочного заграждения с помощью учебных донных и якорных мин.