Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде стартовала экологическая акция «Сад памяти»

Регион присоединился к мероприятиям в седьмой раз.

Источник: Национальные проекты России

Первые мероприятия экологической акции «Сад памяти» прошли в Белгороде в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации. В этом году Белгородская область присоединилась к акции в седьмой раз.

В высадке деревьев участвуют трудовые коллективы предприятий и все желающие. Первыми акцию поддержали сотрудники МЧС. Они высадили 11 тыс. саженцев сосны обыкновенной на участке урочища Пески. Всего в рамках акции в этом году планируется высадить 503 тыс. сеянцев на территории региона, посадочные работы будут организованы в 225 локациях.

Акция продлится до 5 июня 2026 года. Присоединиться может каждый. Для участия необходимо обратиться в отдел экологии и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства по телефону +7 (4722) 73−26−37.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.