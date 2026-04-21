В Белгороде стартовала экологическая акция «Сад памяти»

Первые мероприятия экологической акции «Сад памяти» прошли в Белгороде в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации. В этом году Белгородская область присоединилась к акции в седьмой раз.
В высадке деревьев участвуют трудовые коллективы предприятий и все желающие. Первыми акцию поддержали сотрудники МЧС. Они высадили 11 тыс. саженцев сосны обыкновенной на участке урочища Пески. Всего в рамках акции в этом году планируется высадить 503 тыс. сеянцев на территории региона, посадочные работы будут организованы в 225 локациях.
Акция продлится до 5 июня 2026 года. Присоединиться может каждый. Для участия необходимо обратиться в отдел экологии и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства по телефону +7 (4722) 73−26−37.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.