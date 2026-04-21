В Белгороде стартовала экологическая акция «Сад памяти»

В высадке деревьев участвуют трудовые коллективы предприятий и все желающие. Первыми акцию поддержали сотрудники МЧС. Они высадили 11 тыс. саженцев сосны обыкновенной на участке урочища Пески. Всего в рамках акции в этом году планируется высадить 503 тыс. сеянцев на территории региона, посадочные работы будут организованы в 225 локациях.