В челябинском поселке Шершни открылся обновленный культурный центр

Многофункциональное пространство, где будут проводить концерты, мастер-классы и выставки, вновь принимает посетителей в поселке Шершни в Челябинске. Ремонт культурного центра завершился в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Здание ввели в эксплуатацию в конце 1969 года. Благодаря субсидии, полученной в прошлом году, в учреждении провели капитальный ремонт фасада, кровли, входных групп, внутренних помещений и коммуникаций. Также закупили мебель, оргтехнику, современное светомузыкальное оборудование, обновили одежду сцены. Преобразилась и библиотека, фонд которой насчитывает почти семь тысяч книг.
«Мы постарались зонировать пространство так, чтобы одновременно могли заниматься дети и взрослые, посетители разных направлений. Такая возможность появилась благодаря грамотному проектному решению. Фишка этого культурного центра — импровизированная сцена, которая преобразуется из входной группы. В теплое время года ее можно использовать как полноценную сцену. Сюда выведены системы питания для подключения звука, есть возможность повесить занавес. Сейчас мы благоустраиваем территорию вокруг, чтобы подходы к учреждению были комфортными», — отметил глава города Алексей Лошкин.
На базе центра действуют семь клубов и творческих объединений. Теперь в обновленных помещениях более 200 человек, половина из которых — юные челябинцы, занимаются пением, хореографией, играют на музыкальных инструментах и осваивают азы театрального искусства. Учреждение также является репетиционной базой эстрадного оркестра «Парус».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.