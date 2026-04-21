В челябинском поселке Шершни открылся обновленный культурный центр

«Мы постарались зонировать пространство так, чтобы одновременно могли заниматься дети и взрослые, посетители разных направлений. Такая возможность появилась благодаря грамотному проектному решению. Фишка этого культурного центра — импровизированная сцена, которая преобразуется из входной группы. В теплое время года ее можно использовать как полноценную сцену. Сюда выведены системы питания для подключения звука, есть возможность повесить занавес. Сейчас мы благоустраиваем территорию вокруг, чтобы подходы к учреждению были комфортными», — отметил глава города Алексей Лошкин.