Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся, потеряв 99% площади

Крупнейший в мире айсберг А23а распался на мелкие фрагменты, утратив 99% площади за все время существования, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук отметила, что еще в прошлом году А23а оставался самым большим айсбергом в мире, однако в сентябре лишился этого статуса. В январе этого года его площадь составляла около 1300 кв. км, а к настоящему моменту — менее 50 кв. км.
Сейчас айсберг дрейфует в чистой воде и продолжает раскалываться на части. За последние три месяца он преодолел около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов и сейчас находится в районе 49° южной широты.
Как напомнили в ААНИИ, айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. В момент образования его площадь составляла 4170 кв. км — почти вдвое больше Санкт-Петербурга. Более 30 лет он простоял на мели в море Уэдделла, а затем начал движение вдоль побережья Антарктиды. К середине ноября 2023 года его вынесло в чистую воду. В начале 2025 года айсберг приблизился к острову Южная Георгия, в 80 км от которого вновь сел на мель до мая, после чего продолжил дрейф.
В феврале 2025 года от A23a впервые откололся кусок длиной 19 км и площадью 80 кв. км. Уже в сентябре его площадь сократилась на 980 кв. км, или на 36%, и он раскололся на несколько частей.
