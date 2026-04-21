Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся, потеряв 99% площади

Как напомнили в ААНИИ, айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. В момент образования его площадь составляла 4170 кв. км — почти вдвое больше Санкт-Петербурга. Более 30 лет он простоял на мели в море Уэдделла, а затем начал движение вдоль побережья Антарктиды. К середине ноября 2023 года его вынесло в чистую воду. В начале 2025 года айсберг приблизился к острову Южная Георгия, в 80 км от которого вновь сел на мель до мая, после чего продолжил дрейф.