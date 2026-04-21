Отопительный сезон в Башкирии завершится к началу мая.

К 3 мая во всех муниципалитетах Башкирии должен завершиться отопительный сезон. Такой срок на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучила министр ЖКХ Ирина Голованова.
«Согласно прогнозам погоды среднесуточная температура воздуха +8 градусов в течение пяти суток будет достигнута к 30 апреля по западу, ко 2 мая — по северу республики. Таким образом, 3 мая — та дата, к которой по всей республике наступит порог для отключения отопления. Прогнозы изменчивы. Вопрос держим на контроле», — подчеркнула руководитель ведомства.
Сейчас подачу тепла отключили в семи районах и городах, в том числе в Уфе. До конца недели сезон завершат еще в девяти муниципалитетах.
Напомним, решение принимается при среднесуточной температуре выше +8°C в течение 5 дней. Также жители МКД на общем собрании могут сами принять решение о досрочном прекращении подачи тепла, если есть такая техническая возможность.