Бронзовую фигуру студента с томиком Канта откроют у Кафедрального собора 22 апреля

В Калининграде 22 апреля, в день рождения философа Иммануила Канта, на Набережной поцелуев на острове у Кафедрального собора откроют бронзовую фигуру студента с томиком Канта. Высота скульптуры 180 см, вес 130 кг.
«Парень из бронзы, присев на парапет, держит в руках томик Канта в переводе Лосского. И силится понять происходящее», — рассказали о монументе в пресс-службе Острова Канта.
Автором скульптуры стал Ованнес Минасян, прототипом послужил студент первого курса магистратуры БФУ имени Канта по имени Михаил. Идея возникла у музыковеда Ярослава Тимофеева.
Торжественная церемония намечена на 22 апреля в 19:00.
