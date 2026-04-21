Бронзовую фигуру студента с томиком Канта откроют у Кафедрального собора 22 апреля

Торжество состоится в день рождения знаменитого философа.

В Калининграде 22 апреля, в день рождения философа Иммануила Канта, на Набережной поцелуев на острове у Кафедрального собора откроют бронзовую фигуру студента с томиком Канта. Высота скульптуры 180 см, вес 130 кг.

«Парень из бронзы, присев на парапет, держит в руках томик Канта в переводе Лосского. И силится понять происходящее», — рассказали о монументе в пресс-службе Острова Канта.

Автором скульптуры стал Ованнес Минасян, прототипом послужил студент первого курса магистратуры БФУ имени Канта по имени Михаил. Идея возникла у музыковеда Ярослава Тимофеева.

Торжественная церемония намечена на 22 апреля в 19:00.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
