Четыре муниципалитета Приангарья получат средства на развитие туризма

Конкурсные отборы на предоставление субсидий муниципалитетам для развития туристической отрасли завершены в Иркутской области. В соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» финансирование получат четыре муниципальных образования региона, сообщили в агентстве по туризму Приангарья.
Субсидии на развитие общественных территорий и туристического кода выделили Иркутску и Ангарскому городскому округу. Там будет создана современная инфраструктура с интерактивными форматами и доступной средой. В частности, средства будут направлены на создание системы туристской навигации, установку малых архитектурных форм и арт-объектов, развитие велосипедных маршрутов, оборудование парковок, санитарных зон и системы раздельного сбора мусора в местах туристского посещения.
Субсидии на проведение крупных событийных мероприятий выиграли Эхирит-Булагатский район и город Черемхово. Ключевым критерием отбора победителей стал масштаб события: оба планируемых мероприятия соберут на своих площадках не менее 10 тысяч участников.
Так, Эхирит-Булагатский район получил средства на организацию 25−27 июня национального праздника «Наследники традиции». Он будет посвящен обычаям, традициям и быту народов Приангарья. В Черемхове 15 августа состоится VIII Черемуховый фестиваль с концертной программой, гастрономическими мастер-классами, интерактивными зонами и конкурсами.
«Туризм является настоящей экономикой возможностей. Поддержка муниципалитетов через субсидии позволяет раскрыть красоту и уникальность Иркутской области, делая их доступными для жителей и гостей. Поэтому поддержка муниципалитетов через целевые субсидии — инвестиция в будущее нашего региона», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.