В Красноярском крае наградили лучших работников местного самоуправления

В Красноярском крае к Дню местного самоуправления наградили лучших муниципальных служащих региона за многолетний труд, профессионализм и вклад в развитие территорий. Почетные грамоты и благодарности губернатора вручили председатель правительства края Алексей Медведев и председатель Законодательного собрания Алексей Додатко. Вы первыми слышите потребности жителей на местах. Многие из вас сами родились и выросли на этой территории, поэтому знаете заботы и проблемы людей. Вы понимаете, где нужна помощь, где — поддержка, а где — инициатива. Круглосуточно отслеживаете социальную «погоду» на местах, помогаете вовремя направить ресурсы туда, где они нужнее всего. День за днем вы добиваетесь нового качества жизни в территории, — отметил председатель правительства края Алексей Медведев. [caption id= «attachment_365141» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Всего в регионе действует 39 муниципальных образований, где работают около 8,5 тысячи человек, среди них муниципальные служащие, главы, депутаты и сотрудники контрольно-счетных органов. На уровне местного самоуправления реализуются ключевые проекты развития, включая благоустройство территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». [caption id= «attachment_365142» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Отметим, что в этом году три проекта Красноярского края вышли в финал всероссийской премии «Служение» — два из Норильска и один из Красноярска.