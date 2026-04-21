Жители Самары пожаловались мэру на 40-минутные интервалы движения транспорта

В комментариях под постом мэра Самары Ивана Носкова в соцсети ВКонтакте жители пожаловались на работу общественного транспорта. Один из горожан рассказал, что в субботу, 18 апреля, в 17:00 автобус № 37, а также троллейбусы № 17 и № 19 ходили около железнодорожного вокзала с интервалами 30−40 минут.
«В субботу период ожидания 37 автобуса и 17 и 19 троллейбуса увеличен в несколько раз, из-за чего обычный житель вынужден добираться в другой район с пересадкой, чтобы успеть вовремя. Найдите, пожалуйста, нормальных перевозчиков по данным направлениям, если текущие не справляются. Железнодорожный вокзал — это лицо города», — написал самарец.
В департаменте транспорта города ему ответили, что расписание составлено в соответствии с выделенным бюджетом. В выходные дни и вечернее время оно делает акцент на пиковое время, а интервалы увеличиваются по условиям договора перевозок.