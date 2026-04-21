Около 100 наград вручили нижегородцам в Национальный день донора

Около 100 наград вручили жителям Нижегородской области в Национальный день донора. Торжественная церемония состоялась 20 апреля на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).
Организатором праздника выступил Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой при поддержке Нижегородского плазмоцентра «Росплазма» ФМБА России, Приволжского окружного медицинского центра, НРО ВОД «Волонтеры Победы» и АНО «Донор Волга».
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы», проректор КУПНО Мария Самоделкина, представители министерства здравоохранения региона, трудовых и учебных коллективов, общественных и волонтерских организаций, добровольческих команд и инициативных групп граждан.
К ведомственным наградам Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению» представлены руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин, и.о. ректора Нижегородской духовной семинарии, протоиерей Василий Спирин и директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева.
Как отметила руководитель межрегионального управления № 153 ФМБА Ирина Плотникова, все награждаемые сами активно совершают донации крови и ее компонентов, успешно вдохновляют свои коллективы и сопровождают коллег на многолетнем донорском пути.
Начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Егорова вручила нижегородцам нагрудные знаки «Почетный донор России». К этой награде было представлено более 50 человек.
«Свою первую донацию я помню хорошо. В начале, признаюсь, присутствовало некоторое и вполне понятное волнение. Забота сотрудников, доскональные пояснения и ответы на все мои вопросы отмели сомнения. Сейчас я продолжаю сдавать кровь и плазму. А не так давно меня вызвали на донацию — видимо, кому-то срочно потребовалась помощь», — рассказал один из награжденных Никита Есин.
Еще около 50 нижегородцев получили благодарственные письма от двух учреждений службы крови в знак признательности за помощь и активное содействие в проведении стационарных и выездных донорских акций. Также был отмечен вклад корпоративного сегмента: благодарственные письма вручены сотрудникам Приволжского окружного медицинского центра, Приволжского исследовательского медицинского университета, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, региональным отделениям движений «Молодая гвардия» и проекта DonorSearch. Такие акции способствуют популяризации не только донорства крови и ее компонентов, но и костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единой России» Алексей Антонов подчеркнул важность развития донорства крови и ее компонентов и отметил высокую социальную ответственность нижегородцев, которые регулярно принимают участие в сдаче крови.
«Каждая донация — это чья-то спасенная жизнь. Врачи знают, что могут положиться даже в самых сложных ситуациях на людей, которые готовы бескорыстно помогать другим. Нижегородская область гордиться своими неравнодушными жителями», — сказал Алексей Антонов.
В Нижегородском областном центре крови им. Н. Я. Климовой рассказали, что по итогам первого квартала 2026 года к донорскому движению присоединилось более 11 тысяч жителей региона. Нижегородцы совершили свыше 13 тысяч донаций цельной крови, плазмы и тромбоцитов. К настоящему моменту проведено уже более 370 тематических мероприятий: донорские акции, просветительские встречи, образовательные интерактивы, экскурсии, лекции.