Нижегородским влюбленным предложили заключить брак на свадебном фестивале в Москве

Торжественную церемонию единовременного бракосочетания проведут в июле.

Источник: Живем в Нижнем

Этим летом в Москве организуют торжественную церемонию единовременного бракосочетания, в которой смогут принять участие и нижегородские пары. Об этом сообщает Национальный центр «Россия».

8−9 июля в столице будет проходить III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В День семьи, любви и верности официально назвать друг друга супругами смогут женихи и невесты из разных городов страны.

Желающие стать мужем и женой на фестивале в Москве могут заявить о себе через сайт НЦ «Россия». При необходимости можно обратиться за содействием в органы ЗАГС Нижегородской области.

Стоит отметить, что для молодоженов, решивших зарегистрировать отношения в главном городе России, предусмотрено важное условие: в свадебных образах влюбленных должны присутствовать элементы национальных костюмов.