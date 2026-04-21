Режим повышенной готовности ввели из-за аварийного дома в Нижнем Новгороде

Особый статус установлен для территории у здания на улице Коммунистической, которое представляет угрозу для жизни и здоровья прохожих.

Власти Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности в границах земельного участка дома № 63 по улице Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение принято в связи с аварийным состоянием здания, расположенного неподалеку от Нижегородского цирка, и направлено на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.

Администрации Канавинского района поручено незамедлительно оградить опасную зону ограничительной лентой и организовать мониторинг состояния объекта. Также ведомство должно определить необходимые силы и средства для оперативного устранения аварийной ситуации и официально уведомить всех собственников помещений о принятых мерах безопасности.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в центре Нижнего Новгорода.