Режим повышенной готовности ввели из-за аварийного дома в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности в границах земельного участка дома № 63 по улице Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение принято в связи с аварийным состоянием здания, расположенного неподалеку от Нижегородского цирка, и направлено на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.