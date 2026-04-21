Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Косино-Ухтомском районе столицы построили жилой дом на 185 квартир

Первый этаж занимают колясочные и комнаты для консьержей, а на прилегающей территории есть детская площадка и зона тихого отдыха.

Новостройку на 185 квартир, 2 из которых полностью адаптированы для маломобильных горожан, возвели в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы строительства жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас в районе Косино-Ухтомском возвели девятую новостройку. Здание площадью около 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу: улица Камова, дом 24а. Шестисекционный комплекс из двух корпусов рассчитан на 185 квартир. Общая жилая площадь составляет почти 11 тысяч квадратных метров», — отметил Овчинский.

Первый этаж здания занимают колясочные и комнаты для консьержей, а также нежилые помещения, где откроются различные объекты инфраструктуры — от магазинов до образовательных центров. На подземном уровне расположена автомобильная парковка, попасть на которую можно с любого этажа с помощью больших лифтов. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки с безопасным прорезиненным покрытием и зона для тихого отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.