Ярославская сборная завоевала 18 медалей на турнире по прыжкам на батуте

Площадкой проведения состязаний по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке с 7 по 10 апреля стал многофункциональный центр «Ярбатут» в Ярославле. По словам президента Федерации прыжков на батуте Ярославской области Евгения Иванова, эти старты являются отборочными к первенству России, которое пройдет в Адлере. Путевки на турнир в Краснодарском крае получат спортсмены, занявшие с 1-го по 3-е места и выполнившие соответствующий норматив в своем виде программы.