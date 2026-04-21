Ярославская сборная завоевала 18 медалей на турнире по прыжкам на батуте

Сборная Ярославской области завоевала 18 медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Кубок Ярослава Мудрого — 2026», проведение которых соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». Турнир объединил 574 спортсмена из 25 субъектов РФ, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
«Сегодня мы видим блестящие результаты: наши батутисты в очередной раз подтвердили свое мастерство, продемонстрировав волю к победе и высокий профессионализм, — отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. — По итогам соревнований сборная Ярославской области показала достойный результат, завоевав в общей сложности 18 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых».
Площадкой проведения состязаний по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке с 7 по 10 апреля стал многофункциональный центр «Ярбатут» в Ярославле. По словам президента Федерации прыжков на батуте Ярославской области Евгения Иванова, эти старты являются отборочными к первенству России, которое пройдет в Адлере. Путевки на турнир в Краснодарском крае получат спортсмены, занявшие с 1-го по 3-е места и выполнившие соответствующий норматив в своем виде программы.
