МККК: каждый пятый житель Ливана стал беженцем из-за боевых действий

Более миллиона человек покинули дома, заявили в Красном Кресте.

Источник: Комсомольская правда

Из-за боевых действий каждый пятый житель Ливана стал беженцем. Об этом в интервью RTVI рассказал спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран.

По его словам, в Ливане сейчас разворачивается один из самых острых кризисов с перемещением гражданского населения. Более миллиона человек снялись с мест. Люди ищут укрытие на дорогах, в школах, на площадях и у моря.

Мирное население юга Ливана оказалось в катастрофической ситуации. Предписания об эвакуации действуют на большей части территории. Однако часть жителей осталась, в том числе пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Они испытывают острую нехватку еды, воды и убежищ.

Оссейран также отметил, что Ближний Восток попал в ловушку опасной спирали эскалации. По всему региону прошла цепная реакция с катастрофическими гуманитарными последствиями. Это видно в Иране, Ливане и Израиле.

