Восхождение на Мунку-Сардык обошлось погибшим туристам в 25 тысяч рублей

Туристы из Красноярска заплатили за возможность покорить вершину Мунку-Сардык около 18−25 тысяч рублей с человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, группу из 15 туристов из Красноярска вёл 38-летний инструктор. Он несколько месяцев готовился к походу: отказался от алкоголя, активно занимался спортом, йогой и медитацией. Последний раз он выходил на маршрут 10 марта — тогда он покорил хребет Борус в Западном Саяне высотой 2318 метров.
Путешественники прибыли в Иркутск, откуда их доставили в посёлок Монды. В горы они вышли 18 апреля, а возвращение планировалось на 22 апреля. Однако всё пошло не по плану: трое участников погибли.
По предварительной информации, у них оборвалась страховочная связка. Туристы получили травмы и быстро замёрзли насмерть, пока остальные члены группы отправились за помощью.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту трагедии.
Ранее мы сообщали, что жительница Бурятии рассказала о погоде в дни гибели замёрзших туристов.