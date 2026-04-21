Началась регистрация на всероссийскую смену «ФинЗОЖ» форума ТИМ «Бирюса»

Она пройдет со 2 по 6 июля на берегу Красноярского моря.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 по 6 июля в Красноярском крае на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума ТИМ «Бирюса» пройдет образовательная смена «ФинЗОЖ», посвященная финансовой грамотности и финансовой безопасности. Организаторы приглашают молодежь со всей России принять участие в ее работе — регистрация открыта до 2 мая.

Образовательная программа будет сосредоточена на практических аспектах: ответственном отношении к финансам, противодействии мошенничеству и другом. Участники смогут обменяться опытом, поработать с экспертами и создать собственные просветительские проекты.

Отдельный образовательный трек предусмотрен для участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Смена станет дополнительной площадкой для углубления знаний, обмена опытом и подготовки к финальному этапу олимпиады.

На смене также пройдет конкурс «Росмолодежь. Гранты», где можно будет получить поддержку до миллиона рублей на реализацию своего проекта. Зарегистрироваться можно по ссылке.