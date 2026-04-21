Нижегородские пары могут заключить брак на III Всероссийском свадебном фестивале в Москве

В Национальном центре «Россия» 8−9 июля пройдет III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» (0+). В День семьи, любви и верности состоится торжественная церемония единовременного бракосочетания, которая традиционно объединит влюбленных со всей страны.
Заявки от пар, желающих закрепить свои союзы, будут приниматься на сайте НЦ «Россия» с 21 апреля. Органы ЗАГС Нижегородской области готовы оказать помощь желающим подать заявку на свадебный фестиваль.
«Наш свадебный фестиваль продолжает добрую традицию выставки “Россия”. Семья — главная ценность для всех нас, и мы с теплом в сердце проводим это событие для сотни влюбленных со всей страны. III Всероссийский свадебный фестиваль станет еще масштабнее: помимо Национального центра в Москве, праздничные бракосочетания пройдут и в его филиалах — в Приморском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском округе — Югре и Рязанской области. В Год единства народов России, объявленный нашим президентом Владимиром Путиным, тема фестиваля “Едины в любви” — единство сердец, культуры, традиций и ценностей», — рассказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
В первый день фестиваля главным событием станет церемония (0+) единовременного бракосочетания влюбленных со всей России. Помимо этого, праздник любви украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.
Во второй день фестиваля для молодоженов, а также их гостей и всех интересующихся свадебной тематикой будут проходить лекции, мастер-классы, гастрономические шоу и экскурсии по выставкам НЦ «Россия» «Путешествие по России» и «Уроки географии» (0+).
Прием заявок для участия в III Всероссийском свадебном фестивале начался 21 апреля. Важное условие для молодоженов — использование в свадебном образе элементов национальных костюмов. Влюбленные разных народностей в одном пространстве продемонстрируют культурное многообразие страны и единство чувств.
Напомним, I Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки‑форума «Россия». На нем семейный союз заключила 221 пара. В 2025 году в Национальном центре «Россия» скрепили свой союз еще 206 новобрачных. Событие стало ежегодным и проводится в праздник святых Петра и Февронии.
Напомним, национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.