Два подростка разбились, врезавшись на мотоцикле в иномарку под Брестом

20 апреля примерно в 21.40 15-летний местный житель, у которого не было прав на управление транспортом, вез пр 14-летнего приятеля на мотоцикле Minsk по улице Ленина в агрогородке Мотоль. По предварительным данным, на перекрестке с улицей Советской при обгоне он врезался во встречную машину Opel под управлением 24-летнего жителя того же района. Оба подростка получили множественные травмы.