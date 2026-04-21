Два подростка разбились, врезавшись на мотоцикле в иномарку под Брестом

Два подростка разбились, врезавшись на мотоцикле в иномарку в Ивановском районе Брестской области. Об этом рассказали в УВД Брестского облисполкома.
20 апреля примерно в 21.40 15-летний местный житель, у которого не было прав на управление транспортом, вез пр 14-летнего приятеля на мотоцикле Minsk по улице Ленина в агрогородке Мотоль. По предварительным данным, на перекрестке с улицей Советской при обгоне он врезался во встречную машину Opel под управлением 24-летнего жителя того же района. Оба подростка получили множественные травмы.
В итоге парня и его 14-летнего пассажира доставили в реанимацию Ивановской центральной районной больницы. Сейчас проводится проверка.
