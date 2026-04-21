Amazon инвестирует до $25 млрд в ИИ-разработчика Anthropic

Американский технологический гигант Amazon договорился инвестировать до $25 млрд в разработчика систем искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, сообщает компания. Соглашение расширит партнерство, в рамках которого Amazon уже вложила в проект $8 млрд.
Новый раунд финансирования включает немедленные инвестиции в размере $5 млрд. Как следует из пресс-релиза, до $20 млрд могут быть предоставлены в будущем при достижении Anthropic определенных коммерческих показателей.
Взамен на вливания Anthropic взяла на себя обязательство потратить более $100 млрд на развитие облачной платформы Amazon Web Services (AWS) в течение следующих десяти лет. Как пишет CNBC, соглашение также предусматривает использование компанией Anthropic чипов Trainium, которые разработали в Amazon. Их будут применять для обучения и запуска алгоритмов, что должно снизить зависимость от чипов Nvidia.
По условиям сделки Anthropic обеспечит себе до 5 ГВт вычислительных мощностей для работы на AWS для обучения и развертывания своей языковой модели Claude. Около 1 ГВт из них будет доступно уже к концу 2026 года. Глава Amazon Энди Джесси заявил, что обязательство Anthropic использовать чипы Trainium «отражает прогресс, которого мы достигли вместе на пути создания специализированных микросхем».
Amazon ранее заключила соглашение с компанией OpenAI. В рамках этой сделки интернет-гигант инвестировал в разработчика ChatGPT до $50 млрд, а OpenAI обязалась потратить почти $100 млрд на облачные сервисы AWS.
Anthropic разрабатывает семейство больших языковых моделей Claude, которое включает Claude Pro, Claude Max и другие версии. Claude представляет собой мультимодальную систему, способную обрабатывать текстовые запросы и изображения, а также выполнять сложные задачи, такие как написание кода, анализ массивов данных и исследовательская работа.
По расчетам, компания в 2026 году может достигнуть годовой выручки $30 млрд, что втрое больше показателя 2025 года. Оценка стоимости Anthropic на момент первого транша инвестиций составляет $380 млрд. В то же время, по данным Bloomberg, инвесторы оценивают компанию более чем в $800 млрд.
