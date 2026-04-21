Amazon инвестирует до $25 млрд в ИИ-разработчика Anthropic

По условиям сделки Anthropic обеспечит себе до 5 ГВт вычислительных мощностей для работы на AWS для обучения и развертывания своей языковой модели Claude. Около 1 ГВт из них будет доступно уже к концу 2026 года. Глава Amazon Энди Джесси заявил, что обязательство Anthropic использовать чипы Trainium «отражает прогресс, которого мы достигли вместе на пути создания специализированных микросхем».