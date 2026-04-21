Как пройдут «Бессмертный полк» и парад к 9 Мая в Башкирии: одно из мероприятий под угрозой отмены

«Бессмертный полк» в Башкирии в этом году пройдет онлайн-формате — из соображений безопасности. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой. По его словам, решение приняли после обсуждения с руководителями силовых структур.
Парад в честь Дня Победы 9 мая пока планируется провести — репетиции продолжаются. Глава республики уточнил, что участников в нем будет меньше, чем обычно. При этом он допустил, что парад могут отменить, если для этого появятся основания.