Как пройдут «Бессмертный полк» и парад к 9 Мая в Башкирии: одно из мероприятий под угрозой отмены

Глава Башкирии: «Бессмертный полк» пройдет онлайн, а парад 9 Мая могут отменить.

Источник: Комсомольская правда

«Бессмертный полк» в Башкирии в этом году пройдет онлайн-формате — из соображений безопасности. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой. По его словам, решение приняли после обсуждения с руководителями силовых структур.

Парад в честь Дня Победы 9 мая пока планируется провести — репетиции продолжаются. Глава республики уточнил, что участников в нем будет меньше, чем обычно. При этом он допустил, что парад могут отменить, если для этого появятся основания.