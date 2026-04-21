Пермский завод разрабатывает робота-доставщика

АО «ОДК-СТАР» разрабатывает автоматизированный доставщик «САДКО». Робот будет перевозить детали и комплектующие, оптимизируя логистику внутри цехов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Платформа оснащена полноприводной кинематической схемой с независимым управлением колесами. Грузоподъемность — 100 кг, максимальная скорость — 1,5 м/с. Управление возможно как с пульта, так и в автономном режиме, с использованием алгоритмов навигации по карте. При разработке учтены требования безопасности за счет комплекса датчиков для предотвращения столкновений. Предполагается, что робот будет перевозить детали по четырем маршрутам в главном производственном корпусе «ОДК-СТАР». Это поможет значительно ускорить производственные процессы. АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО Объединенная двигателестроительная корпорация". -