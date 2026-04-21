В Прикамье УФАС запретило поднимать цены на мясо к майским праздникам

Пермская антимонопольная служба предупредила крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости повышения цен перед майскими праздниками, рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.
Ведомство отслеживает цены на продовольственные продукты, в том числе на мясо. В преддверии праздников УФАС призвало торговые сети не завышать цены на мясо в праздники. Под особым контролем — говядина, свинина, баранина, курица и другие продукты, которые чаще покупают в праздничные дни.
Антимонопольная служба напомнила о строгом соблюдении закона, за несоблюдение которого последуют санкции. Кроме того, торговым сетям рекомендовали транслировать конечным потребителям снижение цен, которое предоставляют поставщики.