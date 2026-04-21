Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье УФАС запретило поднимать цены на мясо к майским праздникам

Предупреждения получили крупнейшие торговые сети региона.

Пермская антимонопольная служба предупредила крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости повышения цен перед майскими праздниками, рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.

Ведомство отслеживает цены на продовольственные продукты, в том числе на мясо. В преддверии праздников УФАС призвало торговые сети не завышать цены на мясо в праздники. Под особым контролем — говядина, свинина, баранина, курица и другие продукты, которые чаще покупают в праздничные дни.

Антимонопольная служба напомнила о строгом соблюдении закона, за несоблюдение которого последуют санкции. Кроме того, торговым сетям рекомендовали транслировать конечным потребителям снижение цен, которое предоставляют поставщики.