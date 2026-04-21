В красноярском Роспотребнадзоре развеяли мифы о гречке

Также специалисты прокомментировали мнение о том, что зелёная гречка полезнее обычной. По их словам, обе разновидности имеют свои преимущества. Зеленая гречка, не прошедшая термическую обработку, содержит больше рутина — вещества, укрепляющего сосуды. В то же время коричневая гречка богата ниацином (витамином PP), который помогает защищать кожу от ультрафиолета и снижает риск пигментации.