В красноярском Роспотребнадзоре развеяли мифы о гречке

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю разобрали популярные заблуждения о гречке и объяснили, чем она действительно полезна.
Один из распространённых мифов — гречка якобы помогает повысить уровень железа в организме. Специалисты отмечают: в 100 граммах сухой крупы действительно содержится около 37% суточной нормы железа. Однако это железо растительного происхождения, и организм усваивает его плохо. Поэтому рассчитывать на гречку как на средство борьбы с дефицитом железа не стоит.
Еще одно заблуждение связано с лечением сахарного диабета. В Роспотребнадзоре подчёркивают: вылечить заболевание с помощью гречки невозможно. При этом крупа может снизить риск его развития. Это связано с содержанием вещества D-хиро-инозитола, которое повышает чувствительность к инсулину.
Также специалисты прокомментировали мнение о том, что зелёная гречка полезнее обычной. По их словам, обе разновидности имеют свои преимущества. Зеленая гречка, не прошедшая термическую обработку, содержит больше рутина — вещества, укрепляющего сосуды. В то же время коричневая гречка богата ниацином (витамином PP), который помогает защищать кожу от ультрафиолета и снижает риск пигментации.
В ведомстве добавили, что гречка остаётся ценным продуктом питания. Она содержит медленные углеводы, надолго дает чувство сытости, способствует нормальной работе кишечника и поддерживает нервную систему. Кроме того, крупа подходит людям с целиакией и непереносимостью глютена, а также полезна для детского рациона.
