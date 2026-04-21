Портал «Узнай Москву» представил маршрут по памятным местам Андрея Миронова

Маршрут к 85-летию со дня рождения Андрея Миронова — одного из самых популярных артистов 1960—1980-х годов — появился на портале «Узнай Москву». Предоставление услуг и сервисов в электронной форме соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.
«Пройдя по маршруту, приуроченному к 85-летию со дня рождения Андрея Миронова, участники экскурсии узнают интересные подробности о детстве, юности и профессиональном становлении артиста. Среди ключевых точек — роддом Грауэрмана, где актер появился на свет, Театральный институт имени Бориса Щукина, заложивший фундамент его головокружительной карьеры, а также Театр сатиры на сцену которого Андрей Александрович выходил четверть века, радуя зрителей своим талантом и перевоплощениями», — говорится в сообщении.
Завершается прогулка у здания киностудии «Мосфильм». Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте, а при желании о каждом объекте можно узнать подробнее, перейдя по встроенной ссылке на его страницу.
