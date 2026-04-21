Суд вынес приговоры по делу о хищении при ремонте в патриаршей резиденции

Солнцевский районный суд города Москвы приговорил к восьми и девяти годам колонии Елену Ладыгину и Михаила Хорошева, признанных виновными в мошенничестве с деньгами при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино.

Источник: РБК

Солнцевский районный суд города Москвы приговорил к восьми и девяти годам колонии Елену Ладыгину и Михаила Хорошева, признанных виновными в мошенничестве с деньгами при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в телеграм-канале.

Обоих признали «виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы». Помимо сроков в колонии, Ладыгина получила штраф в размере 500 тыс. руб., а Хорошев — штраф в размере 700 тыс. руб.

При этом ущерб от преступления составил более 600 млн руб., которые взыскали солидарно с осужденных в пользу потерпевших.

Переделкино расположено на юго-западе Москвы, там находится храм Спаса Преображения, который является действующим православным храмом и Патриаршим подворьем в Подмосковье.

