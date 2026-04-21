Суд вынес приговоры по делу о хищении при ремонте в патриаршей резиденции

Солнцевский районный суд города Москвы приговорил к восьми и девяти годам колонии Елену Ладыгину и Михаила Хорошева, признанных виновными в мошенничестве с деньгами при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в телеграм-канале.