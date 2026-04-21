Предпринимателям Брянской области расскажут о создании успешных брендов

Центр оказания услуг «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Брянска и Брянской области на бизнес-нетворкинг в рамках проекта «Наставничество». Мероприятие пройдет 30 апреля по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре.
Тема встречи на площадке арт-пространства «Цензура» — «Критерии успешного бренда: опыт “Щебетуна” и “Шавеллы”». Участникам расскажут о том, как создать успешный бренд и как адаптировать бизнес к сложным экономическим условиям. Кроме того, в рамках нетворкинга обсудят типичные ошибки предпринимателей и предложат варианты их решения. Спикером на мероприятии выступит основатель бренда закусочных «Шавелла» и автор концепции кофейни «Щебетун» Антон Халяев.
Количество мест ограничено, участие в бизнес-нетворкинге бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.
По всем вопросам и за дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: +7 (4832) 58−92−77 и +7−920−840−91−09.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.