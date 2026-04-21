Пьяный житель Правдинска, осквернивший символы воинской славы в центре Калининграда, отправится под суд

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

Дело 46-летнего жителя Правдинска, который в состоянии алкогольного опьянения осквернил символы воинской славы в центре Калининграда, передали в суд. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов»). Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 6 апреля 2025 года мужчина умышленно бросил мусорку в световую фотозону «Пятиконечная звезда», посвящённую 80-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг, и повредил инсталляцию. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше