Визит-центр с отелем появится в воронежском парке «Ломовской»

Масштабное обновление ждет природный ландшафтный парк «Ломовской», сообщили в областном правительстве.
На территории планируется построить первую очередь информационно-туристического комплекса. Ожидается, что проект станет центром притяжения для жителей и гостей Воронежской области.
«Новое здание визит-центра гармонично объединит в себе функции гостевого дома и современной площадки для деловых и образовательных мероприятий. Здесь предусмотрены пространства для проведения конференций и презентаций, творческих мастер-классов, реализации профильных проектов парка», — поделились в региональном правительстве.
Комплекс включит в себя два двухэтажных блока, объединенных одноэтажным холлом. На вторых этажах расположится комфортабельный отель на 13 номеров, способный принять до 26 гостей одновременно.
Общий объем финансирования проекта составит 215,5 млн рублей. Работы планируется завершить до октября 2027 года.
Воронежская область продолжает укреплять свои позиции среди привлекательных туристических регионов России. Как ранее отмечал губернатор Александр Гусев, по итогам 2025 года регион вошёл в число лидеров Национального туристического рейтинга, заняв 26-е место. За двенадцать месяцев Воронежскую область посетило свыше одного миллиона туристов.