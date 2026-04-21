В Подмосковье 25 апреля пройдет матч за Суперкубок России по регби

За главный трофей сезона поборются казанский клуб «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо».

Источник: Национальные проекты России

Матч за Суперкубок России по регби состоится 25 апреля в поселке Монино городского округа Щелково в Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Турнир проводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

За главный трофей сезона поборются чемпион и обладатель Кубка страны — казанский клуб «Стрела-Ак Барс», а также вице-чемпион России — московское «Динамо». Для команды из Казани это будет уже третий финал Суперкубка подряд, тогда как «Динамо» впервые сыграет в матче такого высокого уровня.

В этот же день откроется новая арена «ВВА-Подмосковье» с вместимостью более 7 тыс. зрителей. Стадион начнет свою историю с матча высокого статуса, где зрители смогут увидеть игру сильнейших команд страны. Помимо главного турнира, гостей ждет насыщенная программа: состоится матч между юниорской сборной России по регби и командой ЦСКА, а также состязания детских команд.

Начало встречи запланировано на 12:00, а программа для зрителей стартует в 10:30. Билеты на матч можно приобрести на сайте.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.