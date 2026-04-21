Факультет ИИ МГУ планирует создание совместных лабораторий с вузом в Китае

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне — проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Количество студентов в Университете МГУ-ППИ в этом году достигнет 5 тыс. человек.