Факультет ИИ МГУ планирует создание совместных лабораторий с вузом в Китае

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Факультет искусственного интеллекта (ИИ) МГУ имени М. В. Ломоносова, первый набор на который состоится осенью, обсуждает создание лабораторий и образовательных программ с Совместным российско-китайским университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Об этом сказал журналистам заместитель декана по науке факультета ИИ МГУ Антон Конушин.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что совместный вуз России и Китая в Шэньчжэне вошел в число ведущих вузов КНР и готовится занять место среди мировых лидеров высшей школы.
«Коллеги из Китая были у нас на факультете вчера. Мы с ними обсуждаем создание совместных образовательных программ, программ двойных дипломов и создание совместных лабораторий. Безусловно, мы будем это делать», — сообщил Конушин журналистам перед проходящим в вузе круглым столом «Современные вызовы и трансформация образования в области искусственного интеллекта».
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне — проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Количество студентов в Университете МГУ-ППИ в этом году достигнет 5 тыс. человек.
Факультет искусственного интеллекта создан в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в 2025 году при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Факультет входит в единую экосистему МГУ в сфере ИИ, которую составляют Институт искусственного интеллекта и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта. Создание факультета позволило объединить образование, исследования и практическое применение ИИ в России.
Учебная программа факультета включает фундаментальную подготовку, работу с современными ИИ-системами и взаимодействие с ведущими научными организациями. Первый набор на программы бакалавриата и магистратуры состоится в 2026 году.