Полицейские предупредили об участившихся кражах велосипедов в Красноярском крае

С начала 2026 года в Красноярском крае похищено уже 42 велосипеда. Большая часть преступлений совершена на территории краевого центра — 28.
Об этом сообщили в ГУ МВД региона и отметили, что чаще всего двухколесный транспорт пропадает из подъездов.
В настоящее время правоохранители раскрыли 15 краж, часть имущества изъяли и вернули законным владельцам. Продолжается работа по установлению похищенных велосипедов, а также лиц, причастных к этому.
В связи с участившимися случаями краж велотранспорта сотрудники полиции напоминают ряд правил, которые помогут уберечь имущество:
Не бросайте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Если все же уходите, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством. Даже если оно есть, не оставляйте велосипед в подъездах и около своих домов на ночь. Сделайте гравировку на деталях, колесах, раме или наклейте индивидуальные стикеры. Сфотографируйте велосипед целиком в профиль, постарайтесь запомнить особые приметы. Храните документы, полученные в магазине при покупке, и помните, что приобретая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения.
«Не забывайте, что большинство краж совершается из-за невнимательности и беспечности владельцев. Будьте ответственны за сохранность своего имущества. Если ваш велосипед все же украли — необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02/102», — призвали в ГУ МВД.
