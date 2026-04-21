Полицейские предупредили об участившихся кражах велосипедов в Красноярском крае

Не бросайте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Если все же уходите, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством. Даже если оно есть, не оставляйте велосипед в подъездах и около своих домов на ночь. Сделайте гравировку на деталях, колесах, раме или наклейте индивидуальные стикеры. Сфотографируйте велосипед целиком в профиль, постарайтесь запомнить особые приметы. Храните документы, полученные в магазине при покупке, и помните, что приобретая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения.