Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские предупредили об участившихся кражах велосипедов в Красноярском крае

С начала 2026 года в Красноярском крае похищено уже 42 велосипеда.

С начала 2026 года в Красноярском крае похищено уже 42 велосипеда. Большая часть преступлений совершена на территории краевого центра — 28.

Об этом сообщили в ГУ МВД региона и отметили, что чаще всего двухколесный транспорт пропадает из подъездов.

В настоящее время правоохранители раскрыли 15 краж, часть имущества изъяли и вернули законным владельцам. Продолжается работа по установлению похищенных велосипедов, а также лиц, причастных к этому.

В связи с участившимися случаями краж велотранспорта сотрудники полиции напоминают ряд правил, которые помогут уберечь имущество:

Не бросайте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Если все же уходите, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством. Даже если оно есть, не оставляйте велосипед в подъездах и около своих домов на ночь. Сделайте гравировку на деталях, колесах, раме или наклейте индивидуальные стикеры. Сфотографируйте велосипед целиком в профиль, постарайтесь запомнить особые приметы. Храните документы, полученные в магазине при покупке, и помните, что приобретая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения.

«Не забывайте, что большинство краж совершается из-за невнимательности и беспечности владельцев. Будьте ответственны за сохранность своего имущества. Если ваш велосипед все же украли — необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02/102», — призвали в ГУ МВД.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.