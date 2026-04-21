Новый спортивный центр открыли в селе Дзержинское

В селе Дзержинское Красноярского края открылся новый крытый спортивный центр «Дзержинец». Он будет доступен не только для воспитанников спортивных школ, но и для всех жителей села и ближайших населенных пунктов. Здание площадью более 1 800 квадратных метров включает универсальный спортивный зал с трибунами, раздевалки, душевые, тренерские, медицинский кабинет и другие помещения. Проект уже применялся в других территориях и показал хорошую эффективность по загрузке и эксплуатации. Так, в дневное время центр будет работать для спортивных школ, а вечером здесь откроются секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, адаптивному спорту, а также группы здоровья. В министерстве спорта региона рассказали, что сейчас в округе регулярно занимаются спортом 57,3% населения. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 70% в рамках государственной программы «Спорт России».