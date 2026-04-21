151 трамвай поставили в Нижний Новгород по концессии

Все 144 односекционных трамвая модели «МиНиН» доставлены в Нижний Новгород. Наряду с этим, продолжается поступление трамваев особо большого класса — из запланированных 26 единиц уже прибыло 7. Об этом сообщили в пресс-службе «Стратегии разития Нижегородской области».
Трехсекционные вагоны, вмещающие почти вдвое больше пассажиров и способные развивать скорость до 75 км/ч, призваны снизить нагрузку на самые оживленные маршруты. Вагоны полностью низкопольные, оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, валидаторами и USB-портами для зарядки гаджетов.
Одновременно проводится модернизация трамвайных путей: из общей протяженности 149,3 км (в однопутном исчислении) отремонтировано уже 107 км.
Данный проект является крупнейшим в регионах, не являющихся столицами. В его рамках будет полностью обновлена вся существующая трамвайная сеть города. Ожидается, что это приведет к увеличению средней скорости движения трамваев в 1,5 раза, а также к уменьшению уровня шума и вибрации, воздействующих на жилые дома вблизи путей.
Ранее более 100 километров трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде.