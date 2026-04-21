Суд по делу о госзаказе Тамбовского порохового завода пройдет в закрытом режиме

Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску столичного ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова к подконтрольному «Ростеху» федеральному казенному предприятию (ФКП) «Тамбовский пороховой завод». Оно пройдет 25 мая в закрытом режиме. Это следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований компании составляет 36,1 млн руб. Согласно судебным документам, долг возник по договору, заключенному в декабре 2022 года. Суть спора содержит сведения, составляющие «служебную тайну в области обороны», и подробно не раскрывается. В качестве третьего лица к спору привлечена госкорпорация «Ростех». Всего с начала года «Феникс» предъявил «Тамбовскому пороховому заводу» 13 исков на общую сумму не менее 165 млн руб. Все заявления приняты к производству. Решений по ним пока не принято. Заседания по шести искам назначены на 29 апреля, по трем — на 12 мая. Оставшиеся заявления рассмотрят 25 и 27 апреля, а также 6 и 13 мая соответственно. По данным Rusprofile.ru, ООО «Феникс» зарегистрировано…