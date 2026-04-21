Аналитики подсчитали стоимость набора для приготовления шашлыков в 2026 году

Источник: Нижегородская правда

В 2026 году минимальный набор для приготовления шашлыка в России будет стоить 1430 рублей, выяснил RT.

Специалисты платёжного сервиса «Апельсин» пояснили, что в этот набор включены мангал среднего размера, комплект шампуров, древесный уголь, жидкость для розжига и опахало.

Для расчёта стоимости мясных ингредиентов был выбран классический вариант — замаринованный свиной шашлык.

Эксперты уточнили, что средний мангал стоит 375 рублей, набор из трёх шампуров — 75 рублей, 2,5 кг древесного угля — 350 рублей, полулитровая бутылка жидкости для розжига — 140 рублей, опахало — 70 рублей, а 1 кг маринованной свинины для шашлыка — 420 рублей.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, что неправильное приготовление шашлыка может быть опасным для здоровья из-за образования в мясе бензапирена, который является канцерогеном первого класса.