В Рязанской области прошел региональный этап ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» состоялся в Рязанской области. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
В рамках регионального этапа более 100 ведущих организаций области представили около 4 тыс. вакансий. Соискатели смогли лично пообщаться с представителями компаний, узнать о карьерных возможностях на предприятиях. Кадровые консультанты помогли посетителям ярмарки составить резюме и подготовиться к собеседованию. Кроме того, состоялись мастер-классы, тренинги, круглые столы, посвященные вопросам трудоустройства и организации предпринимательской деятельности.
В этом году мероприятия ярмарки трудоустройства объединили почти 2 тыс. площадок в регионах России. Федеральный этап ярмарки запланирован на 26 июня — он будет приурочен ко Дню молодежи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.