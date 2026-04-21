СК проверяет версии смерти блогера-проповедника в воронежской колонии

Следственное управление СК России по Воронежской области начало проверку по факту гибели 43-летнего блогера Христолюба Вегана, тело которого обнаружили в исправительной колонии № 2. Об этом рассказали в ведомстве 21 апреля.
Главная интрига — предстоит установить, покончил ли осужденный с собой добровольно, или речь идет о насильственной смерти. В СК пообещали дать правовую оценку обстоятельствам случившегося по итогам проверки.
Напомним, при рождении мужчину звали Дмитрием Кузнецовым. На протяжении нескольких лет он вел канал и собственный сайт, позиционируя себя как «проповедник и ученик Иисуса Христа». В своих видео он рассуждал о веганстве, пацифизме и читал религиозные проповеди.
В феврале 2025 года суд приговорил его к трехлетнему сроку по обвинению в реабилитации нацизма. Ранее блогера пытались привлечь за оскорбление чувств верующих, но тогда дело прекратили из-за истечения сроков давности.