В Калининграде рассмотрят дело 46-летнего жителя Правдинска, который год назад осквернил символ воинской славы в центре Калининграда. Мужчине грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба областного СК.
6 апреля 2025 года мужчина был пьян. На площади Победы он бросил мусорную урну в световую фотозону «Пятиконечная звезда», посвященную 80-й годовщине штурма города-крепости Кенигсберг. Объект он повредил.
Следствие завершилось, уголовное дело передано в суд.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.