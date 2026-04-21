Путин приехал на церемонию вручения муниципальной премии «Служение»

Путин приехал на церемонию награждения победителей премии «Служение».

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии «Служение» на площадке Live Арены, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что в ходе церемонии Путин вручит награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине».

Всего в рамках церемонии награждаются 40 победителей и лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение».

Премия «Служение» — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.