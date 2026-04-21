Путин назвал мужественным труд работников муниципалитета в новых регионах

Путин назвал примером мужества труд работников муниципалитета в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал примером для всей России мужество представителей муниципалитетов, которые трудятся в новых регионах и приграничье.

«Особые слова муниципальным командам, работающим на наших исторических территориях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам. Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях — пример для всей страны», — сказал российский лидер на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Премия «Служение» — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.