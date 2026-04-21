Автопарк Москвы пополнили еще 40 электробусов нового поколения

Еще 40 современных электробусов поколения А5 поступили в столицу в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новые экологичные и бесшумные машины уже выходят на маршруты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы постоянно обновляем городской транспорт по задаче Сергея Собянина, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее и безопаснее. Новые машины на электрической тяге постепенно заменяют автобусы и сводят к минимуму влияние на окружающую среду. Всего в парках Мосгортранса уже 440 самых современных электробусов КамАЗ поколения А5», — отметил Максим Ликсутов.
Салон электробуса поколения А5 стал просторнее, а площадка для колясок и багажа увеличилась. Появились места для ручной клади. Климатическая система стала более эффективной. Кроме того, двери при открытии остаются снаружи и не занимают место внутри салона.
Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. В них установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры. Низкопольный транспорт также полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.