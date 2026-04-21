В МЧС рассказали о празднике на площади Победы в честь Дня пожарной охраны

В Калининграде на площади Победы День пожарной охраны России отметят 30 апреля. Большой праздник (0+) откроется в 11:00, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В программе: концерт, выставка современной и раритетной техники, конкурсы и подарки, выступление собак-спасателей, квест в дымокамере, мастер-классы для детей, фотозона.
Вход свободный.
Ранее мы рассказывали о планах перекрыть центр Калининграда для проведения мероприятия МЧС. Автобусы пустят в объезд.
