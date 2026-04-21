Дорожный план Аксайского района скорректируют под жилую застройку. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своих соцсетях.
В Аксайском районе Ростовской области состоялось рабочее совещание по развитию жилищного строительства вблизи федеральной трассы М‑4 «Дон» и въезда в Ростов‑на‑Дону.
Минтранс прорабатывает варианты организации дорожного движения, включая строительство новых развязок и проездов, чтобы интегрировать их в существующий план развития дорожной сети. В настоящий момент власти проводят сверку данных и вносят необходимые коррективы для обеспечения согласованной работы всех участников процесса.
Реализация намеченных мер позволит избежать серьёзных транспортных заторов в зонах массовой застройки — с учётом того, что ввод в эксплуатацию многих жилых комплексов запланирован практически одновременно. По словам министра, это обеспечит комфортное транспортное сообщение в развивающемся районе.