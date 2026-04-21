Путин поздравил сотрудников местного самоуправления с праздником

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников сферы местного самоуправления с профессиональным праздником.

Глава государства приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии «Служение» на площадке Live Арены.

«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День местного самоуправления. Я посмотрел, у нас много всяких праздничных событий и сегодня в том числе. Кто только сегодня не отмечает свой профессиональный праздник, но все-таки, что касается местного самоуправления, дня местного самоуправления, это все-таки имеет особое значение для страны», — сказал глава государства.

«Не только для тех, кто работает в этой сфере, для тех, кто в этом зале собрался, а для граждан страны, потому что это прямой контакт с людьми, решение самых насущных, сиюминутных подчас, но очень важных вопросов», — добавил он.