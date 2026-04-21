В Тольятти отремонтируют одну из старейших школ города

Перечень учебных учреждений, которые будут отремонтированы в 2027 году, формируют в Тольятти, в приоритете — здания, построенные 55 и более лет назад. Одно из таких учреждений — второй корпус школы № 91 на улице Ленина, сообщили в администрации городского округа. Создание комфортных условий для обучения учащихся — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Как рассказала директор школы Анастасия Пензилова, здание, в котором долгие годы располагалась средняя школа № 27, построили в 1969 году. В 2012-м она стала вторым корпусом школы № 91. Сегодня там обучаются почти тысяча детей с первого по девятый класс. За 57 лет эксплуатации здание серьезно обветшало, поэтому требует проведения масштабных ремонтных работ.
Обновление во втором корпусе школы № 91 начнется уже в этом году. Весной там капитально отремонтируют актовый зал, где сегодня проходят все общешкольные мероприятия. В прошлом году в зале заменили окна, в этом запланированы ремонт самого помещения, сцены, замена освещения, установка станков и зеркал для занятий бальными танцами. В дальнейшем корпус планируют полностью модернизировать: обновить инженерные сети, учебные кабинеты, коридоры, столовую и спортзал.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.