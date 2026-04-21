В Тольятти отремонтируют одну из старейших школ города

Обновление во втором корпусе школы № 91 начнется уже в этом году. Весной там капитально отремонтируют актовый зал, где сегодня проходят все общешкольные мероприятия. В прошлом году в зале заменили окна, в этом запланированы ремонт самого помещения, сцены, замена освещения, установка станков и зеркал для занятий бальными танцами. В дальнейшем корпус планируют полностью модернизировать: обновить инженерные сети, учебные кабинеты, коридоры, столовую и спортзал.