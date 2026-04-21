Общественный совет Минагро Прикамья обсудил подготовку к весенне полевым работам

В Перми прошло заседание Общественного совета при Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, участники которого обсудили контроль за сельхозземлями и готовность к весенне-полевым работам в регионе, рассказали в пресс-службе Минагро Прикамья.
О том, как повысить сельскохозяйственный контроль земель, рассказала замначальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
В своем докладе министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова осветила результаты работы по вовлечению неиспользуемых сельхозземель в оборот. Так, в 2025 году введено 26 тысяч га, что на 2 тысячи га больше, чем годом ранее. По словам министра, в Пермском крае продолжается системная работа по развитию мелиорации и вовлечению земель в сельхозпроизводство.
Фото: пресс-служба Министерства агропромышленного комплекса Пермского края.
Анна Быкова также рассказала, что о ходе подготовки к весенне-полевым работам. Аграрии Прикамья в этом году планируют засеять яровыми культурами 230 тысяч га. Это на 2 тысячи га больше прошлогоднего показателя. Зерновые займут 73% посевных площадей. Техника готова к выходу в поле на 85%, включая около 5 тысяч тракторов и грузовиков, а также более 3 тысяч сеялок и плугов.
Кроме того, до начала посевной кампании сельхозпроизводителям выделят субсидии по поручению губернатора Пермского края. Господдержка поможет выполнить задачи нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Министр Анна Быкова также напомнила о важности соблюдения правил пожарной безопасности на сельхозземлях и объектах агропромышленного комплекса.
