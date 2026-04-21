Общественный совет Минагро Прикамья обсудил подготовку к весенне полевым работам

Анна Быкова также рассказала, что о ходе подготовки к весенне-полевым работам. Аграрии Прикамья в этом году планируют засеять яровыми культурами 230 тысяч га. Это на 2 тысячи га больше прошлогоднего показателя. Зерновые займут 73% посевных площадей. Техника готова к выходу в поле на 85%, включая около 5 тысяч тракторов и грузовиков, а также более 3 тысяч сеялок и плугов.